زعيم "أنصار الله": الخطر على القدس يعني حربا إقليمية ولن نخضع للمساومة

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال الحوثي مخاطبا أنصاره إن الجماعة ترتبط بمحور المقاومة، مضيفا: "نتضامن مع كل أبناء أمتنا المظلومين ونعتز بأخوتنا الإسلامية مع أحرار الأمة ومحور الجهاد والمقاومة".

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وأكد الحوثي أن "جماعة "أنصار الله" جزء من المعادلة التاريخية التي أعلنها [الأمين العام لحزب الله في لبنان]، السيد حسن نصر الله، وأن التهديد على القدس يعني حرباً إقليمية في إطار محور المقاومة".

ودعا زعيم الجماعة في خطابه إلى مواصلة مواجهة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، مشترطاً إيقاف عمليات ورفع القيود وإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد حتى يتحقق السلام.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات معارك بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.