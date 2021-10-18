شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن: 5 خطوات لإضافة التابع للاستفادة من الدعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح برنامج حساب المواطن، بالتفصيل آلية وخطوات إضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج. جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على استفسار مواطن بشأن خطوات إضافة تابع للاستفادة من الدعم. ورد برنامج حساب المواطن في “تغريدة” عبر “تويتر”، موضحاً خطوات إضافة التابع كالتالي: 1- الدخول من خلالالبوابة الإلكترونية 2- الضغط على تفاصيل الطلب. 3- الدخول على بيانات التابعين. 4- الضغط على إضافة التابعين. 5- ثم الضغط على حفظ.

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