الكاظمي يعلن في بيان عاجل القبض على إرهابي أدمى قلوب العراقيين

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال الكاظمي، في بيان صادر له، اليوم الاثنين: "بعد أكثر من 5 سنوات على جريمة تفجير الكرادة التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا البطلة بعد ملاحقة مخابراتية معقدة خارج العراق في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي الملقب بـ (أبو عبيدة بغداد) والمسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى".

وأكد الكاظمي أن "محاسبة المتورطين بدماء أبنائنا واجب وطني لن نحيد عنه"، كما وجه "بتنظيم مسابقة لإنشاء نصب يخلد ضحايا تفجير الكرادة كجزء من الوفاء لكل تضحيات العراقيين".

واختتم رئيس الوزراء العراقي بيانه، مؤكدا "ما ضاع حق وراءه مطالب".