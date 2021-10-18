شرطة الرياض: الإطاحة بمقيم تحدث بألفاظ تمس الأمن الوطني والإساءة لولاة الأمر

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أطاحت الجهات الأمنية بمقيم فلسطيني، ظهر في مقطع مصور تحدث فيه بألفاظ تمس الأمن الوطني والإساءة لولاة الأمر. صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية الفلسطينية في العقد الرابع، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام والإساءة لولاة الأمر – حفظهم الله، ويقوم بتعاطي المخدرات، ونشر ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة.

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