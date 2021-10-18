«التحالف»: تدمير 13 آلية عسكرية ومقتل 150 إرهابياً حوثياً خلال 24 ساعة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم الإثنين، تنفيذ 38 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في العبدية التابعة لمحافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت قوات التحالف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرا إرهابيا. وأكد التحالف أنه على المنظمات الأممية تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين المحاصرين في العبدية.

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