حلب تتزين احتفاء بمناسبة المولد النبوي... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - تتزين المدينة اليوم من جديد، فالاحتفالات مستمرة منذ الصباح حتى المساء، فيما يعيد الحلبيون إحياء عاداتهم في الاحتفال بالمولد النبوي بعد الحرب الإرهابية التي عصفت بمدينتهم وحرمتهم من هذه الاحتفالات لأعوام.

تعج جدران ومحال سوق باب أنطاكية بالزينة والأعلام الملونة، فلهذه الذكرى مكانة خاصة في قلوب رواده الذين يحتفلون سنوياً بهذه المناسبة، كما يبين التاجر الحلبي، محمد عزيزة.

© Sputnik . Kareem Teibi مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021

ويقول عزيزة في حديثه لـ"سبوتنيك": "نحتفل اليوم من جديد بذكرى المولد لنبوي الشريف بعد تحرير المدينة من رجس الإرهاب الذي حرمنا من إحياء هذه الاحتفالات، عادت مدينتنا للاحتفال بهذه المناسبة من الصباح وحتى المساء في جو من البهجة والسرور يطغى على حلب بأكملها".

© Sputnik . Kareem Teibi مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021

يتحدث عزيزة عن أبرز عادات الحلبيين في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يتم تزيين الأحياء والأسواق وتوزيع الحلويات على الصغار والكبار.

© Sputnik . Kareem Teibi مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021

سوق الجلوم أيضا كان له أجواءه الاحتفالية الخاصة، فالجميع هنا تملؤهم البهجة والأمل بعودة الاحتفالات لجميع أرجاء حلب كسابق عهدها.

© Sputnik . Kareem Teibi مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021

سليمان جنيدية، تاجر حلبي، يؤكد أن الحلبيين لطالما اعتادوا على الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، فمدينة عريقة مثل حلب لا بد لها من وجود طقوس تراثية مرتبطة بهذه الذكرى.

© Sputnik . Kareem Teibi مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021

"نقدم المامونية للجميع في هذا اليوم"، يقول جنيدية، لافتا إلى أنها الحلوى الأشهر والأكثر ارتباطاً بحلب، لذلك نوزعها على جميع المارة والأهل والأصدقاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي احتفالاً بهذا اليوم.

مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021 © Sputnik . Kareem Teibi

مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021 © Sputnik . Kareem Teibi

مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021 © Sputnik . Kareem Teibi

مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021 © Sputnik . Kareem Teibi

مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021 © Sputnik . Kareem Teibi 1 / 5 © Sputnik . Kareem Teibi مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021

تمتلئ نفوس الحلبيين فرحاً اليوم، وفي كل يوم جديد يحتفلون فيه باستمرار الحياة في مدينتهم، مدينة التاريخ والأصالة والعراقة.