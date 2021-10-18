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وزارة التعليم المصرية تدرج مسيرة محمد صلاح في مناهج الإعدادية والثانوية

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج في الوزارة، إنه سيتم تدريس مسيرة اللاعب المحترف ضمن صفوف نادي الإنجليزي في منهج اللغة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية كأحد الشخصيات الناجحة، ولإبراز دوره في دعم بلده بما يناسب طبيعة اللغة الإنجليزية ومستوى الكفاءة اللغوية.

© REUTERS / CLIVE BRUNSKILL

وأشارت إلى أنه سيتم عرض مسيرة صلاح كنموذج رائع للبطل القدوة الذي يهتم بتقديم الدعم المعنوي والمادي لأهل بلده.

ويمر صلاح بواحدة من أفضل فتراته مع ليفربول، حيث سجل 10 أهداف وصنع 4 آخرين في 10 مباريات هذا الموسم.

وعادل الفرعون المصري رقم النجم الإيفواري المعتزل ديديه دروغبا، كأكثر اللاعبين من القارة الأفريقية تسجيلا للأهداف في الممتاز برصيد 104 أهداف.

 ويتصدر محمد صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، برصيد 7 أهداف لكليهما.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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