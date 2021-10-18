قمة ثلاثية بين اليونان وقبرص ومصر في أثينا

دبي - محمود عبدالرازق - وستبحث القمة تطورات المشكلة القبرصية، إضافة إلى التعاون بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات، بحسب وكالة الأنباء القبرصية.

وسيشارك في القمة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس.

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وأفادت الرئاسة القبرصية في بيان أن القادة الثلاثة سيصلون على رأس وفود لمناقشة مسار التعاون الثلاثي وسبل تعزيزه.

كما ستتناول القمة قضايا الهجرة وتداعيات تغير المناخ والإجراءات المشتركة للتعامل مع فيروس كورونا.

وسيتطرق القادة الثلاثة إلى قضايا الطاقة بما فيها الربط الكهربائي ونقل الغاز الطبيعي، إضافة إلى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأمس الأول (السبت)، أبرمت الحكومتان المصرية والقبرصية، اتفاقا للربط الكهربائي بين البلدين.

وخلال مراسم التوقيع، قالت وزيرة الطاقة القبرصية: "بالنسبة لقبرص، ينطوي الربط الكهربائي مع مصر، أحد أهم حلفائنا الاستراتيجيين في المنطقة، على إمكانية أن يصبح حجر زاوية لجهودنا في التحول نحو اقتصاد أخضر".

والأسبوع الماضي، وقّعت مصر واليونان اتفاقا مشابها يتيح مد كابل تحت المياه لنقل الكهرباء المتولدة من مصادر طاقة نظيفة من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وهي البنية التحتية الأولى من نوعها في منطقة البحر المتوسط.