دار الإفتاء المصرية ترد على فتوى مثيرة حول جماع الزوجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

رد مستشار مفتي مصر مجدي عاشور، على الفتوى المثيرة للجدل المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الزوج عليه جماع زوجته مرة كل 4 أشهر فقط.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "MBC مصر"، أن الفكر المتطرف يتعامل مع المرأة على أنها كم مهمل، متابعا: "العلاقة الزوجية متبادلة الرجل يستمتع كما تستمع المرأة".

وأشار إلى أن هذه الفتوى "شاذة تلفت نظر الناس حتى لو كانت خاطئة الأصل"، لافتا إلى أن الهدف منها "الإثارة وليس الإنارة".

ونفى صحة أن الزوج عليه جماع زوجته مرة كل 4 أشهر فقط، موضحًا: "الرجل من نظرة زوجته ومعرفته بها عليه أن يلبي رغبتها مباشرة من حقوق الزوجية، بدون أن تطلب".

وأشار إلى النبي محمد ذهب إلى منزل الصحابي عثمان بن مظعون ووجد ثياب امرأته رثة فسألتها السيدة عائشة عن سبب ذلك فقالت المرأة إن عثمان يقوم الليل ويصوم النهار ولا يقرب النساء، لافتًا إلى أن النبي قال له إنه يصلي ويصوم ويقرب النساء ونصحه بالاستنان بسنته.

وتابع: "طالما لا وجود لعذر شرعي أو صحي يجب أن يلبي الرجل رغبة زوجته والمرأة تلبي رغبة زوجها، نعمل على مواجهة الفكر المتطرف وإزاحة الغمة أن المرأة كائن من الدرجة الثانية.. اتقوا الله في النساء".

وشغلت إحدى الفتاوى الصادرة عن هيئة غير رسمية، والمتعلقة بعدد المرات التي يجب فيها على الزوج معاشرة زوجته طبقا للشريعة الإسلامية، تفكير العامة في مصر وغيرها في الآونة الأخيرة.