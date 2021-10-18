الدفاع المدني السعودي يطلق تحذيرات بعد مصرع 4 أشخاص في الرياض

دبي - محمود عبدالرازق - وباشر الدفاع المدني في منطقة الرياض بمساندة عدد من الجهات بمتابعة حادث سقوط مركبة من مرتفع جبلي نتج عنه وفاة (4) أشخاص وإصابة (5) آخرين، نقلوا بوساطة طيران الأمن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين والزوار لتوخي الحيطة والحذر أثناء تنزههم في المرتفعات الجبلية والأماكن الوعرة.

ويُعرف المرتفع الجبلي (قمة جبال طويق) في السعودية باسم "نهاية العالم" ويقع على بعد 90 كيلومتراً تقريباً غربي الرياض، ويشبه المرتفع الشهير في منطقة الـ"جراند كانيون" بولاية أريزونا الأمريكية.