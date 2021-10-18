الجزائر.. إيداع 17 شخصا مشتبه في انتمائهم لـ "ماك" رهن الحبس المؤقت

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة النهار، صباح اليوم الاثنين، بأن المحكمة أودعت 17 شخصا الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، بسبب انتمائهم لحركة "الماك" الإرهابية، في وقت أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بوضع 4 من المشتبه فيهم، أيضا، تحت الرقابة القضائية.

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ولساعات متأخرة من صباح اليوم، استمر التحقيق مع المشتبه فيهم من قبل قاضي التحقيق الخاص بقسم مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، بعد وجهت لهم تهم تتعلق بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وكذلك الانتماء إلى منظمة إرهابية والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية أيضا.

يشار إلى أنه في الثالث عشر من الشهر الماضي، أعلنت قوات الأمن الجزائرية توقيف 16 شخصا، يشتبه بتورطهم في حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من الولايات منتصف أغسطس الماضي، مؤكدة انتماء كل المشتبه فيهم الموقفين لتنظيم "ماك" المصنف إرهابيا في الجزائر.

وأوضحت قوات الدرك الوطنية، التابعة للجيش الجزائري في بيان، أن "تحقيقات الضبطية القضائية أفضت إلى توقيف 8 مشتبه بهم بتيزي وزو و8 آخرين ببجاية"، مضيفة: "جميعهم ناشطون في التنظيم الإرهابي "ماك"، استنادا لأدلة تقنية وعلمية".

ولفتت قوات الدرك إلى أنه من بين الموقوفين عضو مؤسس لتنظيم ماك، وأمين خزينة بالتنظيم، ورئيس تنسيقية بالإضافة إلى صحفي، كانوا على اتصال مباشر مع رئيس تنظيم ماك، فرحات مهني، بالإضافة إلى أعضاء ناشطين بالخارج.

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