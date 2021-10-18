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شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تصرف 131 مليار ريال مستحقات للقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من إجراءات صرف أكثر من 131.9 مليار ريال، من متطلبات القطاع الخاص بما نسبته 98% من إجمالي أوامر الدفع المستلمة، فيما تُبقي 2.9 مليار ريال تحت إجراء الصرف، وذلك حتى نهاية 30 سبتمبر 2021م.
وأوضحت الوزارة أن أوامر الدفع للقطاع حتى نهاية الربع الثالث من 2021 بلغت أكثر من 738 ألف أمر بقيمة 664 مليار ريال، تم صرف 658.8 مليار ريال، بنسبة 90%.
وأشارت إلى أن هناك 56 أمر دفع غير مصروفة للقطاع الخاص، إذ تم وقف صرفها بموجب أحكام قضائية.
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