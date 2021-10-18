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العراق.. الصحة تكشف سبب عدم رفع قيود كورونا حتى الآن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اشترطت وزارة الصحة والبيئة العراقية ارتفاع معدلات التلقيح ضد كورونا حتى يتسنى رفع القيود المفروضة بسبب الجائحة.

 

وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق لا يمكنه مغادرة ملف فيروس كورونا في الوقت الحالي، لأنه لم يحقق نسبة التغطية المطلوبة، حتى ترفع كل إجراءات التقييد الصحي".

 

وأضاف أن "الدول التي رفعت التقييد، هي الدول التي حققت نسبة عالية من التلقيح، لذلك رفعت القيود الصحية".

 

وأعلنت وزارة الصحة أمس الأحد انخفاضا ملحوظا بعدد الوفيات جراء فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، حيث سجلت 18 حالة وفاة، ما رفع الإجمالي إلى 22756.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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