في إكسبو 2020..سروال ذكي لعلاج مشاكل الركبتين وعظام الفخذ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أقيمت، الإثنين، محاضرة علمية في مدرج الخريجين بملتقى ألمانيا داخل إكسبو 2020 دبي.



تناولت المحاضرة، النظرة المستقبلية لكيفية علاج إصابات عظام الفخذ والركبتين باستخدام الطرائق الذكية التي تكشف عن تقدم عملي كبير في هذا المجال.

واستعرض الطبيب المتخصص بالعظام، فنسنت هوباور، على شاشة العرض معلومات عن عدد العظام والمفاصل، التي توجد في جسم الإنسان، موضحاً أنه مع تقدم العمر أو وقوع الحوادث والإصابة بالأمراض تقل كفاءة هذه المفاصل وتصبح الحركة صعبة.

وقال: "في بعض الأحيان نلجأ للحل الجراحي واستبدال المفصل بآخر يتكون عادةً من المعادن والبلاستيك. وحتى نتجنب مثل هذه العمليات يجب أن نضمن حركة العضلات لأن قلة الحركة أو عدمها تتسبب في العديد من المشاكل الصحية لاحقاً".

وعرض هوباور خلال المحاضرة "السروال الذكي"، الذي يمكن رؤية حركة العضلات بعد ارتدائه.

ولشرح كيفية عمل الجهاز المثبت على السروال، قام بتجربته على سيدة أمام الحضور، تم وضع مستشعرات للذبذبة على رسغها، ومع كل حركة للكف، كانت تظهر مؤشرات على شاشة العرض تدل على بيانات علمية وصحية مهمة للعلاج.

وتقوم فكرة السروال الذكي على وضع مستشعرات على منطقتي الفخذ والركبة حيث تظهر حركة العضلات.

لذا فإن السروال يعد جهازاً ذكياً لتقييم ومراقبة الحركة سريرياً في المنزل أو في العيادات، وهو يحلل الحركة ويتتبعها بصورة بيانات تقرأ من خلال الكمبيوتر.

وأوضح هوباور أن السروال يجعل الاتصال أسهل بين المريض والطبيب، ما يتيح التحكم في الحالة الصحية والتعرف على المشكلات، ويزيد معدل الأمان والحماية للمريض، فيما تقدم هذه الأبحاث تحت رعاية جامعة UKM والتي تمنح نظرة أكثر تفاؤلاً للصحة المستقبلية تمكن من توفير العلاج في العيادات أو في المنزل.