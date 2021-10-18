العراق.. مظاهرات مرتقبة أمام المنطقة الخضراء رفضا لنتائج الانتخابات

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل الموقع الإلكتروني السومرية نيوز، ظهر اليوم الاثنين، عن مصدر عراقي أن المرشحين وعدد من متابعيهم وجماهيرهم والجمهور المدني من المقرر أن ينظموا وقفة احتجاجية أمام المنطقة الخضراء، بداعي رفض نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، مؤكدا وجود نوايا للاعتصام وقطع للشوارع.

© AFP 2021 / Craig Ruttle

وذكر المصدر الأمني العراقي أن المظاهرات ستكون أمام بوابة المنطقة الخضراء، حيث يحمل المتظاهرون شعارات "ارجعوا أصواتنا يا سراق"، بهدف المطالبة بإعادة فرز الأصوات الانتخابية، والطعن في عملية الفرز الانتخابي.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات هو حق "دستوري وقانوني" مكفول، في وقت حذر من التعرض إلى الأمن العام وسلامة البلد.

وجاء تصريح صالح بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والذي شدد خلاله على وجوب احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية، وكذلك المسار السلمي في البلد، باعتباره واجب وطني

وكانت النتائج الأولية للانتخابات العراقية قد أظهرت حصول التيار الصدري على 73 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، تلته كتلة "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي بـ 38 مقعدا، وحلت كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 37 مقعدا.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار تركيا الآن عبر سبوتنيك