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الجيش الإسرائيلي يقتحم المسجد الإبراهيمي... صور

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت مصادر محلية، إن "قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، ونصبت الحواجز العسكرية على المفترقات والمداخل المؤدية إليه، وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه". وفقا لموقع "سند للأنباء".

يذكر أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية دعت، في وقت سابق، إلى تنفيذ القرارات العربية والإسلامية والأممية لحماية المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي.

وطالبت المجتمع الدولي بالانتباه لخطورة محاولات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لاستبدال الطابع السياسي للصراع بالطابع الديني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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