حكومة دبي: السيطرة على حريق بمنطقة جبل علي الصناعية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه بموقع تويتر أن "فرق الدفاع المدني في دبي تسيطر على حريق في مكب لمخلفات الزيوت في منطقة جبل علي الصناعية بعيداً عن محيط المصانع والمنشآت القائمة هناك".

وأضاف المكتب أنه "لم يتم تسجيل أي إصابات جراء هذا الحادث، والدخان في المنطقة نجم عن احتراق المخلفات الزيتية".

وتبعد منطقة جبل علي نحو 30 كم عن وسط مدينة دبي باتجاه الغرب نحو مدينة أبو ظبي، وفيها أحد أكبر الموانئ العالمية ميناء جبل علي وكذلك أحد أكبر مصانع الألومنيوم في الشرق الأوسط يعرف باسم دوبال، وفيها منطقة صناعية حرة ومحطة للحقن والاستقبال الفضائي تابعة لشركة اتصالات الإماراتية.