شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحدد اللقاح الأكثر فاعلية ضد متحورات فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حدد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اللقاح الأكثر فاعلية لمواجهة متحورات فيروس كورونا. وأوضح “العبدالعالي” أن الدراسات الأخيرة أثبتت أن لقاح “موديرنا” المعتمد لدى المملكة لمواجهة فيروس كورونا، ذو فاعلية أقوى من اللقاحات الأخرى المعتمدة لمواجهة متحورات كورونا وخاصة متحور “دلتا” الخطير وسريع الانتشار. وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أن هناك 6 لقاحات معتمدة في المملكة للتطعيم ضد فيروس كورونا هي: (أكسفورد، وإسترازينيكا، وفايزر – بيونتيك، وجونسون آند جونسون، وموديرنا، وسينوفارم، وسينوفاك).

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