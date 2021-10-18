تعرف على الفرق بين إطارات السيارات الشتوية عن غيرها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفاد نادي السيارات "أوروبا" بأن إطارات جميع الفصول يمكن الاعتماد عليها فقط في المناطق معتدلة الطقس،



أما المناطق، التي تكثر بها الأمطار فيفضل الاستعانة فيها بالإطارات الشتوية.

وأوضح خبراء النادي الألماني أن إطارات جميع الفصول توفر عناء تغيير الإطارات مع بدء موسم الشتاء وكذلك التكاليف ومواضع التخزين.

غير أنها تنطوي على بعض العيوب مقارنة بالإطارات الشتوية مثل زيادة استهلاك الوقود وسرعة التآكل وارتفاع ضوضاء الدوران وطول مسافة الفرملة.

أما الإطارات الشتوية فتتميز بتوفير المزيد من الالتصاق بالطريق خاصة على الطرق الزلقة والموحلة.

كما أنها مناسبة بشكل خاص للسيارات الكبيرة والثقيلة والسيارات الرياضية المعتمدة على محركات قوية.

ومن ناحية أخرى يوصي الخبراء بمراقبة ضغط الهواء باستمرار والاحتفاظ بقيمه الصحيحة، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على استهلاك السيارة من الوقود وتغيير سلوك الكبح.

كما ينصح الخبراء باستبدال الإطار في حال قل عمق المداس عن 4 ملم، وأن تكون جميع الإطارات بنفس تاريخ الإنتاج ونفس الحالة التقنية قدر الإمكان.