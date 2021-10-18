واتساب تحذر مستخدميها من ثغرة خطيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة فيسبوك أنها بصدد إصلاح ثغرة أمنية خطيرة أثارت قلق الخبراء على مدار السنوات الماضية، إذ أضافت إمكانية إنشاء نسخ احتياطية مشفرة من طرف إلى طرف في تطبيق المحادثات الشهير «واتساب». وهذا يعني أنه يمكن أخيراً إصلاح ثغرة لطالما انتقدها الخبراء ووصفوها بأنها أسوأ ثغرة على الإطلاق.



وأشارت فيسبوك إلى أنه تم تشفير رسائل "واتساب" الخاصة من طرف إلى طرف منذ 5 سنوات، ولكن عند نسخها احتياطيًا إلى موقع مختلف، فإن التشفير يخرج عن سيطرة واتساب وتصبح الرسائل في خطر التسريب أو الاختراق، ولكن كل هذا على وشك التغيير.

وطالبت فيسبوك من المستخدمين تحديث تطبيق واتساب فورا إلى آخر نسخة لتأمين وحماية أنفسهم.

وقالت شركة «فيس بوك»: «بدءًا من اليوم، نوفر طبقة أمان إضافية اختيارية لحماية النسخ الاحتياطية المخزنة على Google Drive أو iCloud مع التشفير التام بين الأطراف». بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وتابعت الشركة الأمريكية، في الإعلان عن الميزة الجديدة: «لا توجد خدمة رسائل عالمية أخرى بهذا النطاق توفر هذا المستوى من الأمان لرسائل المستخدمين والوسائط والرسائل الصوتية ومكالمات الفيديو والنسخ الاحتياطية للدردشة، ويمكن الآن تأمين النسخة الاحتياطية المشفرة من طرف إلى طرف باستخدام كلمة مرور من اختيار المستخدم أو مفتاح تشفير مكون من 64 رقمًا لا يعرفه أحد غير صاحبه».

وأضافت «فيس بوك»: «لن يتمكن واتساب ولا مزود خدمة النسخ الاحتياطي من قراءة النسخ الاحتياطية أو الوصول إلى المفتاح المطلوب لإلغاء قفلها».

الجدير بالذكر أن موقع التواصل الشهير «واتساب»، الذي تملكه شركة «فيس بوك» الأمريكية العملاقة، أعلن طرح هذه الميزة تدريجيا، وصار الآن يمكن لأي شخص لديه أحدث إصدار من واتساب أن يستمتع بها.