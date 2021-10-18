"جيتكس 2021".. مشاريع"أبوظبي للإسكان" الرقمية تتألق في المعرض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تستعرض هيئة أبوظبي للإسكان خلال مشاركتها في "جيتكس جلوبال 2021"، مبادراتها ومشاريعها التكنولوجية والخدمات الرقمية.



وستعرض الهيئة أبرز ثلاثة مشاريع لديها، هي: الإعفاء الذكي، وأتمتة التحديث التلقائي، ومحفظة المشاريع الجيومكانية.

وقال خليفة الصغير الكتبي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الإسكان، إن معرض جيتكس منصة عالمية مهمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقنيات المستقبل، حيث يجمع نخبة قطاع التكنولوجيا الذكية والرقمية ويعتبر فرصة لتبادل الأفكار والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية.

وذكر أن مشاركة أبوظبي للإسكان في جيتكس فرصة للاطلاع عن قرب على التحديثات والاكتشافات والتوجهات والتجارب والممارسات العالمية الجديدة مما يتيح للهيئة تبني ما يناسبها لتحقيق رؤيتها وتعزيز راحة سعادة المتعاملين.

وأضاف أن الهيئة تعمل وفق توجيهات القيادة، نحو تقديم أفضل الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات وأعلى المعايير وبما يحقق الراحة والسعادة للمتعاملين.

ولفت إلى حرص الهيئة على تبني أفضل الحلول التكنولوجية والرقمية التي تمكنها من تطوير وتحسين خدماتها وتساهم في الارتقاء بالخدمات الإسكانية.

وأكد الكتبي سعي الهيئة للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية وضمان تحقيق تجربة مميزة لمتعامليها والتسهيل عليهم للحصول على الخدمات المقدمة لهم من خلال توفير خدمات رقمية تقلل الجهد والوقت على المتعاملين وتعزز من ثقتهم.

وذكر أن الهيئة تشارك هذا العام بعدة مبادرات ومشاريع أهمها الإعفاء الذكي وأتمتة التحديث التلقائي، إضافة إلى محفظة المشاريع الجيومكانية، وجميعها تسعى لتحقيق جودة العمل وتحسين تقديم الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين بما يحقق راحتهم وسعادتهم.