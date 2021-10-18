"طرق دبي" تطلق نول الرقمية على ساعات هواوي 3 و 3 برو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

في خطوة تهدف إلى تعزيز دمج التقنيات المتقدمة والمبتكرة في قطاع النقل في دبي، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، ومجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن شراكة رائدة لإطلاق بطاقة نول الرقمية على ساعات هواوي 3| 3 برو. يأتي هذا الإعلان بعد إطلاق هيئة الطرق والمواصلات لأول بطاقة نول رقمية في المنطقة بالتعاون مع هواوي العام الماضي لدعم جهود الدولة للانتقال إلى مجتمع غير نقدي.



وقال محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع الدعم التقني المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات: "يمكن الآن للعملاء استخدام بطاقة نول الرقمية الرائدة في المنطقة من خلال تطبيق نول باي (nol Pay) المتوفر على متجر التطبيقات (AppGallery) في ساعات هواوي 3| 3 برو. يمكن للمستهلكين استخدام محفظة هواوي الخاصة بهم لتعبئة بطاقات نول الرقمية الخاصة بهم والدفع أثناء التنقل بسهولة عن طريق النقر على ساعاتهم الذكية. ويتيح هذا الربط للعملاء فرصة شراء تذاكر وسائل المواصلات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، إضافة إلى تذاكر دخول الحدائق العامة والمتاحف وغيرها من خلال استخدام بطاقة نول الرقمية في ساعات هواوي 3| 3 برو. وتتناغم هذه المبادرة أيضًا مع استراتيجيتنا الشاملة للتحول الرقمي الهادفة لاعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع النقل بدبي."

من جانبه، قال كيث لي، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة: "مع سعي دولة الإمارات العربية المتحدة لدور قيادي في عصر الثورة الصناعية الرابعة، نحن فخورون بأن نكون جزءًا من الرحلة. تتيح لنا هذه الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات تمكين المستخدمين من التقنية من خلال أحدث منتجاتنا ممثلة في ساعات هواوي 3| 3 برو. ومن خلال الشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، نتطلع إلى توفير تجارب ذكية وسلسة لسكان وضيوف دبي".

تحظى معاملات الدفع من خلال نظام الأمان العالمي بدعم من نظام محفظة هواوي (HUAWEI Wallet) الذي يضمن خصوصية المستهلكين ويحمي بياناتهم.

تشجع الهيئة المستخدمين على زيارة جناح هيئة الطرق والمواصلات في أسبوع جيتكس 2021 للتقنية وحضور عرض توضيحي مباشر يشرح التكامل ويعرض التجربة الرقمية السلسة.