شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برنامج حافل بتجارب معرفية وترفيهية في أسبوع الفضاء بإكسبو 2020 دبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

انطلقت في إكسبو 2020 دبي، الأحد، فعاليات أسبوع الفضاء، حيث سيتمكن الزوار من الاستمتاع ببرنامج حافل بالفعاليات المعرفية والترفيهية المرتبطة بموضوعات ذات صلة بالفضاء.



تمتد الفعاليات في الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول، والتي ستشمل عروضا موسيقية وتجارب غامرة، إلى جانب طائفة أخرى من الفعاليات.

وستأسر قبة ساحة الوصل في قلب موقع إكسبو 2020 دبي الزوار بعرض يمزج بين التقنيات الصوتية والبصرية، يأخذهم في رحلة إلى الفضاء للتعرف على النجوم والكواكب عن كثب، في عرض غامر توفره القبة العملاقة التي تشكل أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة.

وستُلهم هذه الرحلة، التي تستغرق 15 دقيقة، الجمهور وتثير حماسهم بالتأكيد لمعرفة المزيد من المعلومات عن الكون الشاسع من حولهم.

وستتكرر هذه الرحلة عدة مرات في أوقات مختلفة على مدى الأسبوع.

وكان يوم 17 أكتوبر فرصة لا تُفوّت مع أوركسترا السيمفونية الوطنية الإيطالية التابعة للمعهد الموسيقي الإيطالي، والتي أدت عرضا موسيقيا تصويريا من تأليف الملحنين إنيو موريكون ونينو روتا، وذلك بالتزامن مع عرض مجموعة من صور الفضاء، التقطت عبر الأقمار الصناعية ضمن أمسية ساحرة بعنوان "موسيقى الفضاء".

واستضاف إكسبو 2020 دبي مغني البوب الشيلي الشهير فلانجر، لإحياء ثلاثة عروض موسيقية خاصة بالتزامن مع فعاليات أسبوع الفضاء، والتي استوحي موسيقاها من أصوات عالم الفضاء التي التقطها مرصد ألما.

وقدم هذا العرض على منصة اليوبيل يوم الأحد 17 أكتوبر، في الساعة 19:30، وسيُعرض مرة أخرى على منصة البحر في منطقة التنقل يوم الثلاثاء 19 أكتوبر في تمام الساعة 19:30؛ وسيتكرر العرض أيضا على منصة اليوبيل يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر، في تمام الساعة 15:00.

واستضافت منصة الشمس عرضا مسرحيا موسيقيا بعنوان "الشمس! النجم!"، يتمحور حول الشمس، مما يجعلها نجمة الحدث بكل ما تحمل الكلمة من معان.

وتم تقديم العرض في منطقة الفرص، يوم السبت 16 أكتوبر في تمام الساعة 17:00؛ ومن المقرر تقديمه أيضا يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر في تمام الساعة 17:00 وفي تمام الساعة 18:00؛ ويوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر الساعة في تمام الساعة 18:00 وفي تمام الساعة 19:00؛ ويوم الخميس الموافق 21 أكتوبر في تمام الساعة 17:30 وفي تمام الساعة 18:30.

وسيحتضن الجناح الفرنسي الواقع في منطقة التنقل فعالية "ليالي تأمُّل النجوم"، وذلك في تمام الساعة 18:30 على مدار ثلاثة أيام متتالية (يوم الأربعاء 20 أكتوبر، ويوم الخميس 21 أكتوبر، ويوم الجمعة 22 أكتوبر).

ويستغرق العرض 90 دقيقة، ويصحب الجمهور أثناء هذه المدة في رحلة إلى الفضاء البعيد لاستكشاف المجرات والسدم، وهي رحلة مليئة بالتفاصيل التي يمكن التعرف عليها عبر عدسة التلسكوب الرقمي المطور "يونستلر".

أسبوع الفضاء، هو الثاني في سلسلة أسابيع الموضوعات العشرة التي يُنظمها إكسبو 2020 دبي ضمن فعاليات الحدث الدولي الممتدة لستة أشهر. وسيقدم هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من المحاور المُنتقاة وجلسات النقاش وغير ذلك من الفعاليات المميزة، التي ستبحث في الفوائد والحلول والتحديات المترتبة عن استكشاف ما وراء مدار كوكب الأرض، وتشمل كل شيء، ابتداء من المناقشات رفيعة المستوى ووصولا إلى الجلسة الحوارية التي ستُعقد مع اثنين من رواد الفضاء الإماراتيين الأوائل لتجاذب أطراف الحديث معهم.