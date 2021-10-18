إليسا: لا مساواة بين اللبنانيين بوجود فريق يحمل السلاح

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة "الجديد" في حلقة خاصة قدمها الإعلامي جورج صليبي بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 17 تشرين.

واعتبرت إليسا أن هناك "طابوراً خامساً كان يفشل التحركات في كل تظاهرة عبر التحطيم وافتعال الاشكالات المقصودة".

© AFP 2021 / ANWAR AMRO

وقالت الفنانة اللبنانية إنه ليس شرطا أن يظل الناس في الطرقات فالتغيير يبدأ ويستمر وفق قولها.

وشددت على ضرورة أن تتغير طريقة تفكير البعض بما في ذلك التعصب.

وقالت إليسا "السلاح هو المشكلة، إذ لسنا متساوين كمواطنين، أضف إلى السلطة الفاشلة التي امتصت دماء الناس".

وفيما يتعلق بامتلاك الكثير من اللبنانيين السلاح قالت: "المواطن بات يبحث عن أمن ذاتي وهناك لبنانيون لديهم سلاح يحارب دولاً".

وحول أحداث الطيونة الأخيرة قالت إن هناك "مظاهرة نزلت بالآر. بي. جي والسلاح"، واستبعدت أن يقود التحقيق إلى أي نتيجة.

والخميس الماضي، تُرجم الاحتقان السياسي الذي يشهده لبنان إلى اشتباكات في شارع الطيونة بين منطقتي الشياح ذات الأغلبية الشيعية وعين الرمانة ذات الأغلبية المسيحية أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين.