اندلاع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الشخصية على منصة "تويتر" أن "فرق الإطفاء في المصفاة تعاملت مع الحريق بشكل محترف".

وأشارت شركة البترول إلى "وقوع عدد من الإصابات الطفيفة وحالات اختناق" جراء الحريق.

ونشرت حسابات مختلقة على منصة "تويتر" مقاطع فيديو وبعض الصور من موقع اندلاع الحريق.

وقالت الشركة: "لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق".

ولن يعطل الحريق عمل المصفاة وعمليات التصدير، وكذلك لن تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء، بحسب الشركة.