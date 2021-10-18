في إكسبو 2020 دبي.. تشيلي تتباهى بإنجازاتها الفضائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قدم جناح جمهورية تشيلي المشارك في إكسبو 2020 دبي عرضاً مرئياً يبرز إنجازاتها في عالم الفضاء خلال السنوات الماضية، استضافه مدرج "تيرا" في قاعة الاستدامة.



وبدأ العرض بفيديو، قدمته مونيكا روبيو، من قسم الفلك في جامعة تشيلي، والحائزة على جائزة العلوم لعام 2021، عرضت خلاله أول صورة واضحة للثقب الأسود تم التقاطها من تشيلي.

كما سلطت الضوء على مجموعة من الإنجازات التي تم تحقيقها بفضل التقنيات العالية التي تتبعها تشيلي، وحرصها الكبير على تطوير تكنولوجيا الفضاء.

وأكدت روبيو، خلال العرض المرئي، على مكانة العلم والاستكشاف لدى الجامعة، والذي يعد تجسيدا للسياسات التي وضعتها الدولة ودليلا على التعاون القائم بين مؤسساتها.

ثم تحدث سيزار أوكامبو، المدير العام لحديقة "أتكاما الفلكية"، عن مجموعة من الأبحاث التي تشمل مجالات متنوعة في علوم الفضاء، كالأجهزة الرئيسة والمختبرات، والإذاعة والبصريات، والبيانات، والتنمية التكنولوجية.

وذكر أن حديقة "أتكاما الفلكية" تعتبر الأرض المثالية لاختبار المراكب المتجولة، نظرا لغرابة طبيعتها وجفاف جوها، مؤكدا على كونها المكان المثالي لدراسة الفلك، وعلى أنها أفضل مكان لرؤية النجوم ومراقبتها، وفقا لما ذكرته وكالة ناسا لأبحاث الفضاء، فيما تعد حديقة "أتاكاما" موطنا للمراصد العالمية، ولذلك يجري التنسيق بينها وبين وكالة ناسا في الكثير بشكل مستمر.

وتحدث فيليب سايز، مساعد مدير شؤون الفضاء في سلاح الجو التشيلي، عن آثار جائحة كوفيد_19، والتي جعلت الجميع يخرج من منطقة راحته، ويدخل في تحديات للخروج بفرص للنجاح من خلالها، وكيف تحلى الجميع بالصبر أثناء محاولات الوصول إلى الحلول، مع التركيز على جعل الفضاء الواسع من ضمن تلك الحلول، لأنه يمدنا بالتكنولوجيا اللازمة للمعيشة.

واختتم العرض بدعوة الحضور لزيارة الجناح التشيلي في إكسبو 2020، لمشاهدة المزيد من الحقائق حول إنجازات الدولة في هذا المجال، وللتعرف على بقية فصول قصتها مع الفضاء.

وتعتمد أجندة النظام الفضائي في تشيلي على الفضاء والقيمة العامة، كما توفر السياسات التي تساعد على تنمية التكنولوجيا ورعاية علوم الفضاء.