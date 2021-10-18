شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما يحدث بجسمك عند إهمال العلاج لـ"جرثومة المعدة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

لا أحد يعرف على وجه اليقين كيف يصاب الناس بجرثومة المعدة في بعض الحالات، قد يكون اللوم هو الطعام أو الماء الملوث، لذلك يعتقد الخبراء أنها قد تكون قادرة على الانتشار من شخص لآخر وإهمالها يسبب أضراراً جسيمة على صحة الإنسان.



لا توجد طريقة معروفة للوقاية من عدوى بجرثومة المعده، لكن الخبراء يوصون بما يلي غسل اليدين قبل الأكل وبعد استخدام الحمام، تناول الطعام الذي تم تداوله وإعداده بأمان، شرب مياه الشرب النظيفة والآمنة فقط وفق صحيفة الأهرام.

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة

ألمًا في المعدة وتورمًا وغثيانًا ودوخة، قد تشمل أعراض قرحة المعدة ألمًا خفيفًا أو حارقًا في منطقة الجزء العلوي من البطن أحيانًا يكون الألم أسوأ في الليل أو عندما تكون المعدة فارغة قد تكون هناك راحة مؤقتة من تناول مضاد للحموضة، لكن الألم يعود، غالبًا ما تشمل أعراض التهاب المعدة ألم البطن والغثيان والقيء.

ليس بالضرورة أن تكون تقلصات المعدة دليلًا على وجود مشكلة في عملية الهضم فقط، خاصة إذا جاءت مصحوبة بالتجشؤ المتكرر والانتفاخ والغثيان والقيء وفقدان الشهية، فهذه الأعراض المزعجة قد تكون ناتجة عن جرثومة المعدة، المعروف أيضًا باسم "البكتيريا الحلزونية".

وإهمال علاج جرثومة المعدة التي تصل للجهاز الهضمي عن طريق تناول الأطعمة أو المشروبات الملوثة، قد يؤدي إلى الإصابة بمضاعفات خطيرة؛ وهي كتالي

1- الأنيميا

يتسبب الإسهال المتكرر في نقص الأملاح والمعادن بالجسم، التي يصعب على مريض جرثومة المعدة تعويضها بالطعام أو السوائل، لمعاناته من فقدان الشهية، وهذا ما يعرضه للإصابة بالأنيميا والجفاف

2- النزيف الداخلي

عندما تخترق القرح الهضمية الأوعية الدموية، يصاب مريض جرثومة المعدة بنزيف داخلي، قد يتفاقم في حالة المعاناة من فقر الدم، لأن مع نقص الحديد لا يمكن تعويض الهيموجلوبين المفقود بسبب النزف، مما يتسبب في تراجع قدرة أعضاء الجسم على القيام بوظائفها الحيوية، نتيجة لانخفاض الأكسجين الواصل لها.

3- انسداد الأمعاء

قد يصاب مريض جرثومة المعدة بانسداد معوي، نتيجة لتراكم الطعام داخل الأمعاء، بسبب وجود ورم حاجز يمنعه من الحركة داخلها.

4- ثقب المعدة

تحدث الإصابة به، نتيجة لاختراق التقرحات الهضمية جدار المعدة، وتتمثل أعراضه في الشعور بألم حاد في البطن والقشعريرة، بالإضافة إلى الغثيان والقيء وارتفاع حرارة الجسم.

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5- التهاب الصفاق

هو عبارة عن عدوى تصيب بطانة التجويف البطني، المعروفة أيضًا باسم "الغشاء البريتوني"، بالالتهابات، ويواجه المصاب به صعوبة في تناول الطعام، فضلًا عن الشعور بآلام حادة في المعدة.

6- سرطان المعدة

أكدت بعض الدراسات، أن مرضى البكتيريا الحلزونية أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة، وتكمن خطورته في أن أعراضه لا تظهر إلا في المراحل المتأخرة.

العلاجات المساعدة والوقاية

الحفاظ على نظام غذائي من وجبات بسيطة أو مهروسة (Bland diet) والابتعاد عن الأغذية التي تسبب النفخة وتزيد من الحموضة مثل الطعام المقلي للتقليل من الألم.

محاولة التقليل من كل العادات التي تسبب تهيج بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة مثل التدخين أو تناول المشروبات الكحولية.

استخدام الباراسيتامول (Paracetamol) عوضاً عن مضادات الألم أو الالتهاب اللاستيرويدية (NSAIDs).