شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين.. سماء غائمة جزئياً وتكون الضباب على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى، أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك. مع فرصة لتكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والاوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والاوسط .

بينما تكون حالة الخليج العربي الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 25-45كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين إلى يصل مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.