عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هاتف ينافس الكبار ويدفع للعملاء مكافآت شهرية.. سر Z2

الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365

أنهت شركة التكنولوجيا الناشئة ZmBIZI معاناة المستخدمين مع شركات التكنولوجيا التي تستغل بيانات العملاء لزيادة أرباحها.



وأعلنت الشركة التي تتخذ من لوس أنجلوس مقرا لها، عن إطلاق أول هاتف ذكي رائد لها تحت اسم "Z2" زد تو، وهو الهاتف الذي من شأنه أن يدر أموالا شهرية للعملاء، مقابل الاشتراك في مزايا معينة.

ويمكن للمستخدمين الآن كسب ما متوسطه 10 دولارات شهريًا في شكل مكافآت نقدية مقابل البحث والمشاركة والتسوق الذي يقومون به في النظام البيئي لتطبيق ZmBIZI، بحسب ما ذكره موقع aitn المتخصص في أخبار التقنية.

وتم تصميم الهاتف وبرامجه الخاصة لمشاركة الأرباح التي تولدها بيانات هاتفك المحمول معك.

يأتي كل هاتف Z2 مزودا ببطاقة الخصم فيزا المجانية الخاصة به، مما يضمن للمستخدم إمكانية استرداد وإنفاق مكافآته في أي مكان يقبل بطاقة فيزا.

بالإضافة إلى ذلك فإن ZmBIZI Z2 هو أيضا محطة نقاط بيع ذكية، ويمكن الآن للشركات الصغيرة المعتمدة في الولايات المتحدة لأول مرة قبول المدفوعات دون تلامس مباشرة عبر الهاتف الذكي من خلال NFC.

الرئيس التنفيذي للشركة قال إن شركة ZmBIZI تسخر قوة اقتصاد الأجهزة المحمولة اليوم وتقاسم هذه الإيرادات مع مستخدميها. لذلك يسعدنا ريادتنا في هذا المجال. وتقليل الحواجز التي تحول دون إمكانية الوصول من خلال فئة ثورية جديدة في تكنولوجيا الهواتف الذكية.

وبالإضافة إلى تكاملاته الفريدة من نوعها في مجال التكنولوجيا المالية، يتميز Z2 أيضا بعتاد قوي وبسعر يمكن الوصول إليه. وسواء كنت تستمع إلى الموسيقى أو تشاهد الأفلام أو تلعب فإن ZmBIZI Z2 جاهز.

ويتضمن الهاتف شاشة بقياس 6.67 إنشات وبدقة 1080×2400 بكسل مع نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9. وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير يمكنها مواكبة الاستخدام الأكثر كثافة.

ويأتي الهاتف مزودًا بكاميرا رباعية بعدسة أساسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة بدقة 16 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل وعدسة حساسة للضوء بدقة 0.3 ميجابكسل. كما أنه مجهز بوضع Portrait والوضع الليلي ووضع الجمال، وHDR.

وزودت الشركة كل هاتف ذكي بشاحن مجاني وضمان لمدة عام وتأمين ضد السرقة لمدة عام. ودعم ضد الفيروسات وتخزين سحابي لمدة عام واحد وواقي شاشة وسماعة رأس.

علاوة على ذلك يتوفر الهاتف باللون الأرجواني الفريد أو الرمادي الغامق الكلاسيكي مع جهة خلفية شفافة. ويتميز بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وذلك مقابل 550 دولارا.