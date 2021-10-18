شكرا لقرائتكم خبر عن «أبشر» تحذر المستخدمين من المواقع المشبوهة: تستغل بياناتكم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت منصة أبشر جميع المستخدمين، من خطورة التعامل مع المواقع المشبوهة والتي تدّعي تقديم خدمات إلكترونية لغرض استغلال بيانات المواطنين والمقيمين. وقالت منصة أبشر، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه يجب التأكد من صحة الروابط عند استخدام المنصة. وأضافت أنه يمكن الوصول إلى منصة أبشر عبر الرابط (هنا) وكذلك الوصول لبوابة وزارة الداخلية عبر الرابط (هنا). كما حذرت المنصة جميع المستخدمين، من محاولات التحايل من قبل الجهات المشبوهة عبر روابط مزيفة لصفحة الدخول في منصة أبشر، مؤكدة أن هذه المحاولات تهدف إلى الحصول على بيانات المستخدم واستغلالها.

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