شكرا لقرائتكم خبر عن «قطار الحرمين» يوضح ملابسات العطل الكهربائي وتوقف الرحلات لـ6 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح قطار الحرمين السريع أن رحلاته المنطلقة من المدينة المنورة أمس تأثرت؛ جراء عطل فني كهربائي أدى إلى توقفها لمدة 6 ساعات فقط وليس يومين.

وأضاف قطار الحرمين، في بيان عبر حسابه في “تويتر”، أن العطل بدأ عند السابعة صباحًا ومن ثم عادت الرحلات عند الساعة الواحدة ظهرًا من نفس اليوم، مشددًا على الالتزام التام بخدمة العملاء وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأشار إلى أن إجراءات تعويض المسافرين للرحلات المتأثرة يجرى التعامل معها حاليًا بشكل آلي وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لاسترجاع التذاكر للحالات المشابهة.

ونفى قطار الحرمين، صحة المعلومات المتداولة التي تشير إلى توقف الرحلات لمدة يومين بسبب خلل كهربائي، داعيًا الجميع للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية.

وأشار إلى أن جميع الرحلات المجدولة تعمل وفق المقرر لها وبما يلبي تطلعات العملاء.