شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع.. شاحنة تكسر السياج وتُعلق في الهواء على كوبري بحرة بطريق مكة- جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحادث مروع أظهر اقتحام شاحنة كبيرة للحواجز الحديدية والخرسانية على كوبري بحرة طريق مكة- جدة.

وأظهر الفيديو تعلق الشاحنة نصفها في الهواء والنصف الآخر معلق على الكوبري، وسط تصاعد الأدخنة، فيما لا يوضح الفيديو سقوط مركبات أخرى من أعلى الكوبري.

هذا ولم يتسنّ لتواصل التحقق من صحة الفيديو المتداول، وسنوافيكم بالتفاصيل..