شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقيم أثناء سرقة «صراف آلي» بعد إتلافه بآلة حادة والكشف عن جنسيته والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، من ضبط مقيم حاول سرقة أوراق نقدية من أحد أجهزة الصرف الآلي البنكية “ATM”، بعد إتلافه بآلة حديدية.
وحسب بيان نشرته حساب “الأمن العام” عبر موقع “تويتر”، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الخامس من العمر، لمحاولته سرقة أوراق نقدية من أحد أجهزة الصرف الآلي البنكية، بعد إتلافه بآلة حديدية.
وأضاف “الكريديس”، أنه تم إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مقيم أثناء سرقة «صراف آلي» بعد إتلافه بآلة حادة والكشف عن جنسيته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.