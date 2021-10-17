باكستاني يقتل ابنتيه وأطفالهما بطريقة مروعة بسبب زواج إحداهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أقدم رجل باكستاني على قتل ابنتيه وأطفالهما الأربعة، بإضرام النار في البيت الذي يقيمون فيه، وذلك بسبب زواج إحداهما على غير إرادته، بحسب الشرطة.



وقال عبدالمجيد مسؤول الشرطة، في تصريحات صحفية، إن الشرطة تلاحق المتهم ويدعى منصور حسين للاشتباه بأنه أشعل النار في البيت، الذي تقيم فيه الابنتان فوزية ومي، في قرية بمنطقة مظفر كرخ وسط باكستان.

وأضاف عبدالمجيد أن زوج مي مات أيضًا في الحريق.