جمارك دبي تطلق خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2021 مبادرة "آي بوكس" الصندوق الذكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت جمارك دبي خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2021 مبادرة "آي بوكس" الصندوق الذكي.



والصندوق مخصص لحفظ الشحنات التجارية والثمينة التي تكون بصحبه المسافرين القادمين/ترانزيت/ الراغبين في أن تبقى بمركز جمارك المطار عند الوصول دون دفع الرسوم الجمركية عليها وإعادة استلامها عبر خدمه التخليص الذاتي وقت مغادرة الدولة.

وتشارك جمارك دبي في معرض جيتكس بـ 8 مبادرات ذكية تحت شعار " "تجارة رقمية آمنة ومستدامة" والذي يعكس أهداف خطة الدائرة 2021-2026 نحو ريادة الجمارك المستدامة وتقديم خدمات تخصصية استباقية بالاعتماد على الأنظمة المتطورة لتقنية المعلومات بما يوفر تجربة استثنائية للعملاء والمسافرين.

وتهدف مبادرة الصناديق الذكية " I Box" إلى تسريع الخدمات اللوجستية والمناولة للبضائع الثمينة في المطار .

وقلصت هذه المبادرة المتطورة إجراء تسليم المواد الثمينة من 30 دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط بالاعتماد على تقنية مسح QR Code ومن ثم استعمال الرمز المرسل على هاتف المسافر لفتح الصندوق ودفع رسوم التخزين إلكترونياً دون استعمال أي أوراق وتتمتع هذه الصناديق المضادة للحريق بأنظمة أمنية وذكية فائقة كما تتميز بسهولة نقلها من موقع إلى آخر بمبنى المطار.

وقال أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي إن جمارك دبي تحرص على المشاركة سنوياً في أسبوع جيتكس الذي يُعد منصة مثالية لعرض أحدث مشروعات الدائرة ومبادراتها الرقمية المبتكرة التي تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي و التقنيات المتقدمة للإجراءات الجمركية للتجار والمسافرين.

من جانبه قال إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي السعي لتحقيق رضا وسعادة المسافرين وإتاحة خدمات سريعة وسهلة تسرع الإجراءات خاصة في ظل الأعداد المتزايدة في حركة التجار المسافرين "ترانزيت" عبر دبي.

وأوضح أن التحديثات التقنية الجديدة التي تم تضمينها في مبادرة "آي بوكس" تميزت بتفادي الأخطاء الإدارية والاجرائية بنسبة 100 في المائة وإدارة الوقت وتوفيره للمسافرين والمفتشين على حد سواء أيضاً فإن رسوم فترة حفظ المقتنيات تتم عبر هاتف العميل وليس عن طريق "الكاونتر" كما كان متبع في السابق.

وارتفع حجم السعة المقعدية المجدولة على متن الرحلات الجوية التجارية عبر مطار دبي الدولي بنسبة 20.5% خلال شهر أكتوبر الجاري، بحسب بيانات «أو إيه جي» المتخصصة في بيانات شركات الطيران، حيث لعبت فعاليات إكسبو 2020 دبي دوراً كبيراً في دعم حركة الطيران من وإلى دبي.