إسرائيل تحذر من تعرضها لهجوم بألفي صاروخ يوميا حال بدأ النزاع مع "حزب الله"

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / ALI HASHISHO

وقال قائد الجبهة الداخلية الجنرال أوري غوردين، في مقابلة مع "فرانس برس"، إن "إسرائيل لا تسعى إلى حرب مع حزب الله، لكنها تتوقع أن تُستهدف بألفي صاروخ في اليوم في حال اندلع نزاع مسلح بين الطرفين".

وأضاف غوردين أن "مدناً على غرار تل أبيب وأشدود استُهدفت بأكبر عدد من الصواريخ على الإطلاق منذ قيام إسرائيل"، في إشارة لمعركة "سيف القدس"، متوقعا أن يتم يوميا إطلاق خمسة أضعاف هذا العدد من الصواريخ على الأقل من لبنان باتجاه إسرائيل حال اندلاع نزاع مع حزب الله.

وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، مسؤوليته عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوبي لبنان. وذكرت قناة "المنار" اللبنانية: "مجاهدو المقاومة الإسلامية يسقطون مسيرة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي مريمين بجنوب لبنان عبر استهدافها بالأسلحة المناسبة".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه للمرة الثانية خلال ثمانية أيام فقط، سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية، بعدما سقطت طائرة مماثلة في الأراضي السورية، دون معرفة السبب.

في سياق متصل، سجل الجيش اللبناني 4 خروقات من قبل البحرية الإسرائيلية للسواحل اللبنانية، قبالة رأس الناقورة، أمس الأربعاء، لمسافة أقصاها حوالي 259 أمتار. وأشار الجيش اللبناني في بيان ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام، أن تلك الخروقات الإسرائيلية البحرية والجوية يتم متابعتها بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

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