رئيس المجلس الثوري الجنوبي: مصر كانت دائما هي الحضن العربي لكل العرب

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

وقال راشد، خلال لقاء مع السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون العربية، ونقلة مراسل سبوتنيك في القاهرة، إن مصر كانت دائما هي الحضن العربي لكل العرب، مؤكدا على ضرورة وقف الحرب في اليمن وإحلال السلام والمضي نحو تسوية سياسية شاملة لوقف نزيف الدم.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في الساحة الجنوبية وأهمية تنفيذ اتفاق الرياض بكافة بنوده على أسرع وجه، بالإضافة إلى الأوضاع في اليمن على مختلف الأصعدة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد خلال استقباله المبعوث الخاص السابق لليمن مارتن غريفيث، على موقف بلاده الداعم للجهود المبذولة من أجل التوصل لحل السياسي للأزمة اليمنية، معربا عن موقف مصر الراسخ في دعم الجهود الرامية لحل سياسي ينهي الأزمة الإنسانية الممتدة في اليمن.

وأشار إلى ضرورة أن يكون هذا الحل وفق مرجعيات التسوية الرئيسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216.

وشدد وزير الخارجية المصري على موقف القاهرة الثابت إزاء دعم الشرعية الحالية، ودعم وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها. وأكد على أن أمن واستقرار اليمن يُمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية بصفة عامة.

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