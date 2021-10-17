رئيس المجلس الثوري الجنوبي: مصر كانت دائما هي الحضن العربي لكل العرب

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في الساحة الجنوبية وأهمية تنفيذ اتفاق الرياض بكافة بنوده على أسرع وجه، بالإضافة إلى الأوضاع في اليمن على مختلف الأصعدة.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد خلال استقباله المبعوث الخاص السابق لليمن مارتن غريفيث، على موقف بلاده الداعم للجهود المبذولة من أجل التوصل لحل السياسي للأزمة اليمنية، معربا عن موقف مصر الراسخ في دعم الجهود الرامية لحل سياسي ينهي الأزمة الإنسانية الممتدة في اليمن.
وأشار إلى ضرورة أن يكون هذا الحل وفق مرجعيات التسوية الرئيسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216.
وشدد وزير الخارجية المصري على موقف القاهرة الثابت إزاء دعم الشرعية الحالية، ودعم وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها. وأكد على أن أمن واستقرار اليمن يُمثل أهمية قصوى للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية بصفة عامة.
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