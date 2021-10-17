22 مليون دولار منحة ألمانية لدعم برامج القضاء على الفقر في السودان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، وقع من الجانب السوداني عز الدين محمد الصافي المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي، وبلغت المنحة 22 مليون دولار لدعم برنامج النساء الحوامل والأطفال.

ولفت المفوض العام، بحسب البيان إلى أن "الحروب الأهلية والسياسات الخاطئة التي انتهجها النظام السابق وتخليه عن مسؤولياته تجاه توفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وغذاء، والصدمات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا والسيول والفيضانات كلها أسباب أدت إلى زيادة حدة الفقر في السودان".

© Photo / لنا مهدي

وقال الصافي إن "الفقر ظاهرة مرتبطة بالتمييز الاجتماعي واللامساواة وانعدام العدالة في توزيع الدخول والفرص".

مشيرا إلى أن السودان يشهد حاليا تحسنا في الاقتصاد الكلي وتوسيع الرقعة الزراعية، مصحوبا بوفرة الموارد، الأمر الذي يساعد في القضاء على الفقر في السودان بحلول العام 2030 تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

وأكد الصافي على برامج المفوضية تستهدف الفقراء وهي: برنامج دعم النساء الحوامل والأطفال في شرق السودان أكثر ولايات السودان فقرا، البرنامج الشامل للأمان الاجتماعي، برنامج دعم النقد المباشر الذي يمنح تحويلات شهرية مباشرة تصل إلى مبلغ 3000 جنيه لأكثر من 80 ألف أسرة.

وكذلك البرامج الأخرى والتحويلات النقدية وتمويل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وبرنامج ثمرات وسلعتي وبرنامج المسح الإلكتروني.