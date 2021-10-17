شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مؤثر.. لحظة عفو مواطن عن قاتل ابنه «لوجه الله» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة توجه مواطن في عسير، رفقة مجموعة من الأهل والأصدقاء إلى منزل والدة قاتل ابنه ليخبرها بأنه قرر العفو عن ابنها لوجه الله.
وعلق ناشر الفيديو بالقول :”رفع البيضاء للاخ يحي الشوقبي صاحب العفو عن قاتل ابنه لوجه الله حيث اتجه الى منزل أم الجاني واعلن العفو لوجه الله فلاتحرموه الدعاء”.
وأشار الفيديو تعاطف كثيرين مع والد القتيل، داعين له بالأجر والثواب.
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