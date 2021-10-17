شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص التباعد في المدارس إلى 30 سم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف متحدث “وقاية”، عن تقليص التباعد في المدارس إلى 30 سم، وإلغاء شرط قياس الحرارة عند المداخل والاكتفاء بالتحقق من حالة “توكلنا”.

كما أشار إلى السماح بعودة البوفيهات في المطاعم وغيرها داخل المدارس، مؤكدًا أن فيروس كورونا لم يشهد متحورات جديدة تدعو للقلق حتى الآن، ونعمل على صياغة بروتوكولات شاملة وواضحة لمواجهة الجائحة.

ويأتي ذلك في ظل تطبيق تخفيف الإجراءات الاحترازية لفيروس كورنا.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي ، قال إن تخفيف الإجراءات لا يعني عدم الالتزام بالوقاية من كورونا، مشيراً إلى أن إجمالي جرعات لقاح كورونا المعطاة تجاوزت 44 مليونا، وأكثر من 21 مليون شخص تلقوا جرعتي لقاح كورونا، و “بدأنا بإعطاء الجرعة المعززة للفئات الأكثر عرضة للخطر.