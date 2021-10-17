بيدرسون حول اجتماعات مناقشة الدستور السوري: اتفقنا على وضع 4 عناوين

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار بيدرسون في تصريحات أدلى بها اليوم إلى وسائل الإعلام في جينيف، "اتفقنا على وضع 4 عناوين ويتم صياغة نصوص تناقش خلال الأسبوع (الجاري)، بالاستناد إلى هذا التفاهم كلي أمل في أننا سنتمكن من التقدم.

وعبر بيدرسون في مؤتمر صحفي مقتضب عقده قبل اجتماع اللجنة الدستورية السورية، عن أمله في أن "نتمكن في التقدم" بناء على هذه التفاهمات السابقة، "فلنعمل بجهد خلال هذا الأسبوع، وعندما نجتمع يوم الجمعة، سنتمكن من إيجاز ما حققناه".

وقال المبعوث الأممي إن اللجنة السورية المشتركة للدستور التي تضم وفدين من الحكومة والمعارضة، وافقت على البدء في عملية صياغة لمسودة إصلاحات دستورية في البلاد.

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وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، قد أعلن نهاية الشهر الماضي، عن موعد انعقاد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية، في العاصمة السويسرية جنيف.

وقال بيدرسون خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "هناك أخبار جيدة. بعد ثمانية أشهر من المفاوضات المكثفة مع الرؤساء المشاركين في اللجنة الدستورية السورية، يسعدني أن أبلغكم أنه تم التوصل إلى اتفاق حول المنهجية وتم إرسال الدعوات إلى الدورة السادسة للجنة".

وأضاف: "ما زلنا في طور تأكيد اللوجيستيات، لكن المجموعة الصغيرة (يقصد اللجنة) ستجتمع في جنيف في 18 تشرين الأول/أكتوبر. وسيكون الرئيسان المشاركان معي في اليوم السابق للتحضير للاجتماع".