شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: تنفيذ حملات ميدانية ورصد للمخالفات في جميع المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور، تنفيذ حملات ميدانية مشتركة للتحقق من التزام قائدي الشاحنات بالأنظمة المرورية. وأشارت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنه يتم رصد وضبط المخالفات في جميع مناطق ومحافظات المملكة. وفي وقت سابق، دعا المرور إلى الالتزام بإجراءات السلامة والحرص على حفظ أرواح الآخرين من الخطر الذي يمكن أن يتسبب به قائد المركبة عند تعطل مركبته بشكل مفاجئ أثناء السير على الطرق العامة.

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