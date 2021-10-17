الارشيف / اخبار الخليج

الصحة السعودية تكشف من يجب عليهم استكمال جرعات لقاحات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" ، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الوزارة أكدت أنه سيتم فحص تلك الفئات قبل تقديم الخدمات العلاجية.

© AP Photo / Amr Nabil

وتابعت، في خبر عن تطعيمات في المملكة: "العاملين في المستشفيات ومن يقومون بزيارة المرضى سيتوجب عليهم استكمال جرعات اللقاح لدخول المستشفيات".

ودعت وزارة الصحة السعودية إلى استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاحات كورونا حتى يتمكن المطعمين من مكافحة الفيروسات المتحورة.

وأكدت الوزارة على أهمية التسجيل في تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا" للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت الصحة السعودية إلى أن اللقاحات الموجودة في السعودية معتمدة، مؤكدة أنه يمكن التبديل بينها حسب الدراسات العلمية الموثوقة.

وعادت الحياة إلى طبيعتها في المملكة العربية السعودية في مرحلة جدية بعد نحو عامين من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

ودخل قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة حيز التنفذ اعتبارا من اليوم الأحد، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن ارتداء الكمامة لم يعد إلزاميا في الأماكن المفتوحة، إضافة إلى إلغاء شروط التباعد الجسدي.

© Sputnik

لقاح ذو ناقلين لفيروس كورونا

يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار السعودية اليوم عبر سبوتنيك
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا