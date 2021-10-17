الصحة السعودية تكشف من يجب عليهم استكمال جرعات لقاحات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الوزارة أكدت أنه سيتم فحص تلك الفئات قبل تقديم الخدمات العلاجية.

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وتابعت، في خبر عن تطعيمات كورونا في المملكة: "العاملين في المستشفيات ومن يقومون بزيارة المرضى سيتوجب عليهم استكمال جرعات اللقاح لدخول المستشفيات".

ودعت وزارة الصحة السعودية إلى استكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاحات كورونا حتى يتمكن المطعمين من مكافحة الفيروسات المتحورة.

وأكدت الوزارة على أهمية التسجيل في تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا" للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت الصحة السعودية إلى أن اللقاحات الموجودة في السعودية معتمدة، مؤكدة أنه يمكن التبديل بينها حسب الدراسات العلمية الموثوقة.

وعادت الحياة إلى طبيعتها في المملكة العربية السعودية في مرحلة جدية بعد نحو عامين من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

ودخل قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة حيز التنفذ اعتبارا من اليوم الأحد، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن ارتداء الكمامة لم يعد إلزاميا في الأماكن المفتوحة، إضافة إلى إلغاء شروط التباعد الجسدي.

© Sputnik لقاح ذو ناقلين لفيروس كورونا

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