وزير الدفاع الكويتي يدافع عن قراره بضم المرأة للجيش: لا يتعارض مع الدستور

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب تصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية قال العلي: "إتاحة الفرصة لنصف المجتمع الكويتي من أخواتنا وبناتنا المواطنات، للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية لا يتعارض مع الدستور الكويتي الذي لم يفرق بين الرجل والمرأة".

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واستطرد العلي مؤكدا أن "آلية تنفيذ القرار الخاص بالسماح للمرأة بالالتحاق بصفوف الجيش الكويتي سوف يأخذ بعين الاعتبار اختيار الأماكن والمواقع والمهن التي تتناسب وقدرات وإمكانيات أخوات الرجال من بنات الوطن".

تصريحات وزير الدفاع الكويتي جاءت خلال اجتماع بمقر الوزارة صباح اليوم الأحد والذي ضم الجهات المنوط بها تنفيذ القرار.

وكان العلي قد أصدر الأسبوع الماضي قرارا تاريخيا يسمح للنساء لأول مرة بالالتحاق بالجيش بصفة ضباط ومجندات، بعدما اقتصر دورهن في السابق على تخصصات مدنية.

ووفقا للقرار فسيتم إلحاق الكويتيات بالخدمة العسكرية كضباط صف وضباط اختصاص وأفراد، وسوف يقتصر خلال هذه المرحلة على "مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة"، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

لكن القرار الذي قابله كثيرون بالترحيب، هاجمه البعض ومنهم النائب السابق وليد الطبطبائي، حيث غرد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "عندما تم تأنيث تدريس المرحلة الابتدائية كانت هناك حاجة وأيضا دراسة بتفوق الإناث بالتدريس لهذه المرحلة".

​وأضاف: "السؤال اليوم هل هناك حاجة للإناث في تشكيلات الجيش وهل هناك نقص حتى يتم إقحام بناتنا الغاليات بميدان لا يتناسب معهن أم المفروض تزويد الجيش بالجديد من السلاح؟!"

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