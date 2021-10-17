أمير قطر يلتقي برئيس إقليم كردستان العراق

دبي - محمود عبدالرازق - واستعرض أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع بارزاني علاقات التعاون بين بلديهما، وأوجه دعمها وتعزيزها، كما ناقشا موضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما التقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، اليوم الأحد، برئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني.

وبحث الطرفان مسائل ذات الاهتمام المشترك، وعلاقات التعاون وآفاق تنميتها، لاسيما الاستثمارية والاقتصادية.

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وكان مكتب انتخابات مركز إقليم كردستان أعلن، يوم الأحد الماضي الموافق 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، نسبة التصويت العام في الانتخابات التشريعية داخل أربيل.

وذكر مسؤول إعلام المكتب أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية داخل أربيل بلغت 43 في المئة.

وشارك في الانتخابات التي انطلقت للتصويت العام، الأحد الماضي، ما يزيد عن 3 آلاف مرشح تم تقسيمهم على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان العراقي.