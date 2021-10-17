ولاية جزائرية تفتح الملاعب أمام الجمهور بشكل كامل... بشرط

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان نشرته جريدة النهار الجزائرية، فقد قرر مسعود جاري والي قسنطينة، أمس السبت، "فتح الملاعب والمنشآت الرياضية أمام الجمهور".

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لكن قرار الوالي اشترط على الجماهير ضرورة "تقديم الجواز الصحي للتلقيح للدخول الى الملعب".

ولفت إلى أن الشباب أقل من 16 عاما، ممنوعون من الدخول إلى الملاعب، بوصفهم لم يتم شمولهم بعملية التطعيم من الأساس.

وأوضح البيان أن القرار جاء بعد تحسن الوضع الصحي في البلاد، مشيرا إلى أنه يشمل كل المنشآت الرياضية.

ولفت البيان إلى أن هناك مواعيد رياضية مهمة ستحتضنها الجزائر، ممثلا بالبطولة الوطنية لكرة القدم.

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