شكرا لقرائتكم خبر عن بدءاً من اليوم.. تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت الهيئة العامة للطيران المدنيتعليماتها لشركات الطيران بشأن تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة. وأوضحت هيئة الطيران المدني في تعميمها، أنه بدءا من اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر سيتم تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر بدءاً من اليوم.. تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.