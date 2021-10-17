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بالأرقام.. روسيا تشهد نسقا تصاعديا بإصابات كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت روسيا نسقا تصاعديا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة ، حيث تم تسجيل 34303 إصابات جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل ارتفاعا كبيرا وقياسيا في أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة مقارنة مع معدلات أمس /33208 إصابات/.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي – أنه تم رصد 997حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 1002 حالة يوم أمس ، ما يمثل انخفاضا طفيفا في معدل الوفيات اليومية ، و بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" سبعة ملايين و992ألفا و687 إصابة وحصيلة ضحايا الفيروس223 ألفا و312 حالة وفاة ، مع تماثل 18717 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين سبعة ملايين و624 حالة شفاء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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