تعرف على تكاليف حفل الزفاف زواج ابنة بيل جيتس ونايل نصار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أقيم أمس حفل زفاف ابنة الملياردير بيل جيتس والمصري نائل نصار، وسط أجواء مبهجة وهو الحفل الثاني للعروسين، إذ تزوجا يوم الجمعة الماضي في حفل خاص على الطريقة الإسلامية تكلف مليوني دولار .



وبحسب ديلي ميل، فقد أقيم حفل زفاف جينيفر ونايل ليلة الجمعة بتوقيت نيويورك بالولايات المتحدة، الجمعة (15/10).

وتم تنفيذ عملية الموافقة خلف أبواب مغلقة في حديقة مساحتها 142 هكتارًا في شمال سالم، نيويورك، والتي شهدت تزويج الاثنين.

في اليوم التالي ، قامت جينيفر ونايل بالتسجيل المدني للوثائق القانونية لزواجهما الثاني، بعد ذلك ، أقيم حفل استقبال مع 300 ضيف فقط بعد ظهر يوم السبت (16/10).

حضر حفل زفاف ابنة بيل جيتس مشاهير وحراسة مشددة، وهذا الزواج هو الرحلة القادمة ، بعد خطوبتهما لفترة طويلة.

وكان مكان حفل الزفاف في حقل فخم للفروسية بقيمة 16 مليون دولار اشتراه بيل جيتس في عام 2018 بعد تخرج جينيفر من جامعة ستانفورد. استمرت الاستعدادات للزفاف ، التي قيل إنها تكلف مليوني دولار ، لمدة أسبوعين تقريبًا.