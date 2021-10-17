شاهد..سامسونغ تعرض متانة هواتفها القابلة للطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

نشرت شركة سامسونغ مقطع فيديو استعرضت فيه الاختبارات القاسية التي تخضع لها هواتف Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip3 قبل أن تكون جاهزة لطرحها في الأسواق.



ويظهر مقطع الفيديو أحد الاختبارات التي تخضع لها هذه الهواتف حين وضعها بحجرات تتعرض فيها لدرجات حرارة باردة وساخنة استثنائية، وكيف تستمر هذه الأجهزة بعملها بكفاءة مع هذا الاختبار الصعب.

كما يبين المقطع قدرة هذه الأجهزة على العمل عند تعريض هياكلها للطي لمرات كثيرة، إذ وتبعا للمعلومات التي أوردتها سامسونغ فإن أجهزتها الجديدة قادرة على تحمل 200 ألف طية دون أن تتعرض للتلف، ما يعني أن المستخدم يمكنه طي جهازه كل يوم 100 مرة وعلى مدار 5 سنوات ليبقى الهاتف محافظا على وظائفه وبنية هيكله سليمة.